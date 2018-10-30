ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

1.1 مليار دولار زيادة في صادرات المناطق الصناعية الحرة خلال 9 أشهر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
علياء فوزي
ارتفعت صادرات المناطق الصناعية الحرة بنحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 30 سبتمبر 2018م لتسجل صادرات بقيمة 14.7 مليار دولار حسب اخر تقرير أصدرته الهيئة العامة للاستثمار.

وكشف التقرير، أن عدد المشروعات العاملة بالمناطق الحرة وصلت إلى 1102 مشروع منها 898 مشروعا فى المناطق الحرة العامة و204 بالمناطق الحرة الخاصة.

وأوضح أن رؤوس أموال هذه المشروعات وصلت إلى 11.4 مليار دولار، إضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 200 ألف فرصة عمل، منوهة إلى التعاون بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية في التسهيل علي المستثمرين في المناطق الحرة.
loading...

ترشيحاتنا

وزارة التعليم تلاحق ملك الكيمياء وأسطورة الفيزياء.. فيديو

هيئة الاستعلامات: مصطفى النجار ليس محبوسا.. ولا نعلم مكان هروبه

أحمد موسى يشن هجوما شرسا على بعض وسائل الإعلام .. فيديو

البيت الأبيض لـ ترامب البرازيلي: هناك ترامب واحد فقط

الأهلي يدشن شركتين جديدتين خلال ساعات مع بدء تطبيق لائحة النظام الأساسي

رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لنادي بيراميدز وإبراهيم مديرا للكرة

أبو العينين: طريق الحرير يفتح آفاق الاستثمار لمصر.. وفرص أفريقيا واعدة.. فيديو

شاهد.. أصغر داعية إسلامى فى العالم يلقي خطبة بكل اللغات

مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات

مدرب الإسماعيلي: الفريق قدم مباراة مميزة أمام الرجاء المغربي

رئيس الوزراء: يوجد وظائف بـ4 آلاف جنيه ولا تجد من يشغلها

هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو
هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو
هاني عازر: ألمانيا تنظر إلى مصر على أنها دولة مستقرة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟