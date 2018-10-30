1.1 مليار دولار زيادة في صادرات المناطق الصناعية الحرة خلال 9 أشهر

ارتفعت صادرات المناطق الصناعية الحرة بنحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 30 سبتمبر 2018م لتسجل صادرات بقيمة 14.7 مليار دولار حسب اخر تقرير أصدرته الهيئة العامة للاستثمار.



وكشف التقرير، أن عدد المشروعات العاملة بالمناطق الحرة وصلت إلى 1102 مشروع منها 898 مشروعا فى المناطق الحرة العامة و204 بالمناطق الحرة الخاصة.



وأوضح أن رؤوس أموال هذه المشروعات وصلت إلى 11.4 مليار دولار، إضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 200 ألف فرصة عمل، منوهة إلى التعاون بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية في التسهيل علي المستثمرين في المناطق الحرة.