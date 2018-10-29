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رياضة

مانشستر سيتي ينهي الشوط الأول متقدما على توتنهام بهدف رياض محرز.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:55 م
رياض محرز
رياض محرز
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على منافسه توتنهام بهدف نظيف فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ويمبلي فى الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر سيتي فى الدقيقة 6 عن طريق رياض محرز من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه تمريرة رائعة من زميله، وسددها على الفور لتسكن الشباك.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما جاء توتنهام في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.
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