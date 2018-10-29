عبد الغفار: اتفاقيات مع 10 جامعات ألمانية لإنشاء فروع بالعاصمة الإدارية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إننا نتوسع في مجال تواجد الجامعات العالمية على الأرض المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نحقق أعلى استفادة من التعليم العالي.



وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، : "قمنا بعقد اتفاقيات مع 10 جامعات ألمانية كبرى لإنشاء فروع في العاصمة الإدارية، خاصة في مجالات العلوم التطبيقية التي تحتاج إليها مصر، وستعمل تلك الجامعات على إصقال مهارات الطلاب".



وتابع: "الشهادة ستكون معتمدة من ألمانيا وتمكن الطالب الحاصل عليها من العمل في ألمانيا وكافة الدول التي تعترف بالشهادة بالاتحاد الأوروبي، ونعمل على استقطاب عدد كبير من الوافدين من الدول العربية والأفريقية حتى يكون هناك اقتصاد مبني على التعليم العالي في مصر".



وأكمل: "سنبدأ في استقبال الطلاب داخل الجامعات الألمانية بمصر في سبتمبر 2020، وسنعرض الاتفاقية على مجلسي الوزراء والنواب للحصول على الموافقات وسيتم البدء في العمل على الأرض على الفور".

