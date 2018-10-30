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ثقافة

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم تابوت أثري في سقارة .. صور

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:10 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
نجحت شرطة السياحة والاثار بمنطقة سقارة برئاسة العقيد عمر رسلان في ضبط 4 اشخاص من منشية دهشور أثناء محاولة بيع تابوت أثري مقابل مبلغ مادي قدرة 250 الف جنيه مصري. 

وقال الدكتور ايمن عشماوي رئيس قطاع الاثار المصرية بوزارة الآثار أنه فور ورود معلومات لشرطة السياحة والآثار حول قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة بيع التابوت، أمر مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومدير إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين وما بحوزتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وأشار عشماوي أنه تم تشكيل لجنة اثرية متخصصة من وزارة الاثار لمعاينة التابوت والتأكد من أثريته حيث تبين بعد الفحص ان التابوت يرجع الي العصر البطلمي أو المتأخر وبه مومياء، وليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

وأضاف أن التابوت مصنوع من الخشب على شكل آدمي علية طبقة من الجص الملون يعلوها وجه آدمي لسيدة بباروكة شعر واسفلها زخارف تصور الاله حورس المجنح ومنظر لعملية تحنيط المتوفي ونص محفور بالكتابة الهيرغليفية وعلى جانبي التابوت منظر لثعبان يمثل الآلهة الحامية ترتدى تاج الوجه البحرى على يمين التابوت والقبلى على يسار التابوت.
ضبط 4 أشخاص بحوزتهم تابوت أثري في سقارة .. صور
ضبط 4 أشخاص بحوزتهم تابوت أثري في سقارة .. صور
ضبط 4 أشخاص بحوزتهم تابوت أثري في سقارة .. صور
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