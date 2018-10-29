أب بلا قلب.. ابنته كشفت خيانة زوجته الثانية فربطها 10 أيام دون طعام حتى الموت

عرضت الإعلامية ريهام سعيد؛ مشكلة سيدة فى حي السلام، انفصلت عن زوجها وتزوجت بآخر وتفاجأت بأن الأول قتل ابنتها التي أنجبها منها.



وأكدت السيدة خلال حوارها لبرنامج « صبايا الخير »؛ أن طليقها يعمل مع مجموعة من البلطجية يتعاطون المخدرات؛ لدرجة أنه قام بربط ابنته بحبل لمدة 10 أيام متواصلة حتى ماتت؛ موضحة أن السبب في ذلك أن ابنته صاحبة الـ9 سنوات قالت له: « مراتك بتجيب رجالة البيت بعد ما أنت بتخرج ».



وأشارت السيدة والدة الضحية، الى أنه عرض على النيابة وتم حبسه 4 أيام ثم 15 ثم 15 يوما.





