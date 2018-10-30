500 مليون دولار إيرادات فيلم Venom

حقق فيلم "Venom" إيرادات تخطت حاجز الـ 500 مليون دولار إيرادات في شباك التذاكر حول العالم والذى تم طرحه منذ ايام قليلة.



وتدور قصة الفيلم حول أيدي بروك "فينوم" واحد من أكثر شخصيات عالم مارفل غموضًا وتعقيدًا وشرًا، كما أنه العدو اللدود للرجل العنكبوت، وكان شخصًا عاديًا تمامًا، إلى أن تعرض لاستحواذ كائن فضائي منحه قدرات خارقة وغير مسبوقة، ومنذ تلك اللحظة تغير كل شيء في حياته، فأمسى هو والكائن الفضائي كيانا واحدا لا يتجزأ.



يشارك في بطولة الفيلم كل من توم هاردي وميشيل ويليامز وريز أحمد وتوم هولاند وودي هاريلسون وجيني سليت.

