عزت العلايلى يبدأ تصوير دوره في البيت الأبيض.. الأسبوع المقبل

يبدأ الفنان عزت العلايلى تصوير دوره فى مسلسل "البيت الأبيض" الاسبوع المقبل وذلك بعد ان تعاقد على العمل منذ ايام قليلة ويقوم المخرج تامر حمزة حاليا بمعاينة اماكن التصوير والتعاقد مع باقى الأبطال.



وتجرى الجهة المنتجة باقى التعاقدات مع النجوم، حيث تم التعاقد مؤخرًا مع النجمة ميرفت أمين والنجمة بوسى والفنان الكبير صلاح عبد الله، والفنانة نجلاء بدر، والفنانة سيمون والفنانة ميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز والفنانة ريم البارودى والفنانة منة فضالى والفنانة أميرة هانى.



ويحتوى "البيت الأبيض" على العديد من الأحداث المثيرة، فى إطار اجتماعى درامى، ويناقش العديد من الجوانب الحياتية فى البيت المصرى والعائلات وهو ثانى إنتاج المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز فيما يخص بالمسلسلات ذات البطولات الجماعية بعد نجاح مسلسل "الطوفان" الذى تم طرحه منذ فترة وحقق نجاحا كبيرا بإشادة الجميع، وشارك فى بطولته عدد من الفنانين، منهم وفاء عامر وفتحى عبدالوهاب وأحمد زاهر وبشرى وهنا شيحة ونادية رشاد وروجينا وعبير صبرى وآيتن عامر وغيرهم.