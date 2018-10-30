وزيرة التخطيط تمثل مصر بالمؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية في بيروت

تشارك الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة عن مصر بالمؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013" الذي يعقد اليوم 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2018 في العاصمة اللبنانية، بيروت .



وتقوم الدكتورة هالة السعيد بإلقاء كلمة مصر أمام المؤتمر حيث تلقي الضوء على أهم الإنجازات فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية.



جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "ESCWA" تقوم بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.



ومن جانبها أشارت السعيد إلى أن المؤتمر يهدف إلى متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013 فضلًا عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والاستراتيجية الأممية 2030 وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات.