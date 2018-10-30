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فن

254 مليون دولار إيرادات فيلم A Star Is Born

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حقق فيلم A Star Is Born إيرادات بلغت 254 مليون دولار وذلك فى جميع دول العالم والذى عرض منذ ايام قليلة.

ويدور فيلم A Star Is Born فى إطار درامى حول نجم سينمائى يساعد ممثلة ومطربة شابة لتصل للشهرة والذى يقع فى حبها.

الفيلم من بطولة ليدى جاجا وبرادلى كوبر الذى قام بإخراج العمل، كما شارك بالبطولة أيضًا كل من سام إليوت وويليام بيلى وإيدى جريفن، وريبيكا فيلد وغيرهم. ومن المتوقع أن ينافس الفيلم فى العديد من الجوائز، وحظى على إعجاب الكثير من النقاد حول العالم.

والفيلم تدور احداثه حول جاكسون ماين (برادلي كوبر)، نجم موسيقى كانتري على حافة التراجع في مستواه، يكتشف فتاة موهوبة مغمورة تُدعى آلي جيرمانوتا (ليدي جاجا). عندما تشرع علاقة عاطفية بينهما في التأجج، يقوم جاكسون بدفع جيرمانوتا إلى دائرة الضوء والشهرة. وبينما تقطع آلي مسيرتها بنجاح، يعاني جاك صعوبة في الحفاظ على مجده الذي يخبو.

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