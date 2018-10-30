طلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال العام بشأن خسائر شركة ستيا

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى وزير قطاع الاعمال العام، الدكتور هشام توفيق، بشأن تدهور شكرة ستيا، للأصواف والمنسوجات الممتازة.



وأضاف "البطيخي" فى تصريحات لـ "صدى البلد" بأن الشركة تتعرض لخسائر مستمرة ، إضافة إلى وجود عمالة بمرتبات عالية، ودون إنتاج.



وطالب النائب بضرورة وجود خطة واضحة من جانب وزارة قطاع الأعمال.