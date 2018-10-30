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اقتصاد

وزير البترول: الرئيس السيسى وضع خطة ترتكز على التنمية المستدامة منذ توليه مصر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:31 ص
صدى البلد
مصطفي خلاف و مايكل عياد
أكد الدكتور طارق الملا وزير البترول على اهتمام الرئيس السيسى منذ توليه الحكم في مصر وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادى ترتكز على التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل.

بالإضافة إلى وضع رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة "مصر 2030" لتحقيق هذا الإصلاح عبر 3 محاور رئيسية هي تعميق الإصلاحات المالية والضريبية ، وتعميق الإصلاحات الهيكلية في مجالات الأعمال والصناعة والاستثمار ، وتحسين مناخ الأعمال وإصلاح منظومة الدعم.

ونوه إلى المقومات الأساسية التي تتمتع بها مصر وتمكنها من استمرار جذب الاستثمارات والتي يأتي على رأسها الاستقرار السياسى وموقعها الاستراتيجي والأيدى العاملة المؤهلة والمدربة والموارد الطبيعية وأخرها اكتشافات الغاز في المياه الإقليمية المصرية باحتياطيات ضخمة ستسهم في تغيير اقتصاديات ونظم الطاقة في المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر القمة الأوروبية العربية الثالث تحت شعار "آفاق الشراكة" بالعاصمة اليونانية أثينا.
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