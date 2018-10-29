هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو

قال المهندس هاني عازر، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، إن الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين، وتبدأ السيارات في العبور خلال تلك الأنفاق.



وأضاف عازر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" تم إنشاء الأنفاق في رقم قياسي من 15 إلى 17 شهرا، وذلك الرقم لم يحدث في ألمانيا.



وتابع:" فكرة بناء الأنفاق ممتازة وشباب مصر ومهندسوها وعمالها اكتسبوا خبرة كبيرة للغاية من بناء أنفاق قناة السويس".



وأكمل:" يتم العبور في أنفاق قناة السويس في مدة زمنية تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة وفقا لسرعة السيارة، وتم تشييد الأنفاق على أحدث الطرق المتعلقة بالجودة والتشييد والسلامة المهنية ".

