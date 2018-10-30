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محافظات

اليوم.. حفل أوركسترا وتريات على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
أوركسترا وتريات
أوركسترا وتريات
أحمد عبد العزيز
يستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية، حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، تأسس في سبتمبر 2004، تحت إشراف وقيادة الدكتور جهاد داوود، وقدّم العديد من الحفلات الناجحة، وشارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية المتخصصة.

ويعد حاليًا مشروع اوركسترا كلاسيكي خاص بمدينة الإسكندرية يضم الآلات النفخ الخشبية والنحاسية لتصاحب الوتريات.
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