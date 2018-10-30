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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يكشف خطة استغلال الأصول الحكومية أمام المطورين العقاريين اليوم

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
يفتتح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مؤتمر التطوير العقاري الثالث تحت عنوان "استراتيجية تصدير العقار.. ما تم وما المطلوب ؟" الذي تعقده شركة " المال جي تي إم " اليوم .

يستعرض وزير قطاع الأعمال العام خطط الوزارة في استغلال محفظة الأراضي والأصول الحكومية أمام حشد من المطورين، ورؤيته لكيفية استفادة جميع الأطراف منها ضمن استراتيجية تصدير العقار التي تضعها الدولة ويعمل القطاع الخاص علي تنفيذها الفترة الحالية لتنشيط الطلب وتوفير العملة الأجنبية.

يشارك في المؤتمر أكثر من 600 مستثمر عقاري وممثلي مؤسسات مالية وصناديق استثمار عقاري محلية واقليمية ،استكمالًا لما حققه المؤتمر التطوير العقاري الثاني العام الماضي الذي تحدث لأول مرة عن استراتيجية تصدير العقار بحضور وزيري الاستثمار والاسكان وساهم بشكل ملحوظ في تحرك الدولة لتسهيل إجراءات بيع العقارات للأجانب .

يناقش المؤتمر على مدار 4 جلسات ، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بقيادة وزارة الاسكان والتى كان من بينها إصدار قانون التسجيل العقاري رقم 37 لسنة 2018، وقرار وزير الداخلية بجواز إقامة الأجانب لمن يمتلك عقارًا او اكثر وهل ساهمت تلك الإجراءات في إنعاش الطلب الخارجي على العقار المصري.

ويتحدث في المؤتمر كل من المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ومحسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار .

ومن القطاع الخاص يتحدث كل من هشام شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية والمهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وخالد بهيج الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر وأحمد شلبي العضو المنتدب لشركة تطوير مصر لبحث الوضع التنافسي والمزايا التي يتمتع بها السوق المحلية.
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