الصحة تأمر بإعادة تداول علاج للأطفال بعد التأكد من سلامته

أمرت الادارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان بإعادة تداول كافة تشغيلات مستحضري «sansobaby water syrub» الذي يستخدم لعلاج آلام المعدة والتقلصات وانتفاخ البطن لدى الأطفال، و«sansocod syrub» أحد انواع الفيتامينات.



وأوضحت الادارة أن القرار تم اتخاذه بناء علي قرار الهيئة القومية للبحوث الدوائية بالمطابقة والسلامة واللجنة العليا للتفتيش الصيدلي بوزارة الصحة بعد التاكد من سلامة وامان المستحضر.