ليلي علوي تنصح السيدات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

عرض برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «cbc»، مقطع فيديو للفنانة ليلى علوى تحث فيه السيدات على الكشف المبكر لسرطان الثدى.



وقالت الفنانة: "الحمد لله قمت بالكشف المبكر لسرطان الثدى واطمنت وانصح كل فتاة وسيدة بالكشف المبكر..وهناك الكثير من المستشفيات الكثيرة التي تساعد غير القادرات على توقيع الكشف المبكر لسرطان الثدى".



وأوضحت الإعلامية دينا زهرة، خلال البرنامج أن ما فعلته ليلى علوي هو جزء من مهام المشاهير للجمهور، حيث أنه يجب عليهم القيام بدور مجتمعي حيوي عبر منظمات المجتمع المدني مثلما يحدث على مستوى العالم.

