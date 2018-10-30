طالب بصيدلة الأزهر يشرح كيفية السفر للخارج والحصول على المنح

عقدت لجنة الخدمة المجتمعية والأنشطة الطلابية بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر باسيوط، اجتماعا الاثنين بحضور الدكتور محمد أنور عميد كليه الصيدلة بجامعة الأزهر بأسيوط والدكتور عمر محافظ رئيس لجنة الخدمة المجتمعية والأنشطة الطلابية بالكلية.



وعرضت اللجنة، ملخص الأنشطة القادمة وهي حملة توعية من مخاطر الأمراض المعدية مثل الكبدي الوبائي وحملة توعية من مخاطر السكري وحملة توعية عن مخاطر التدخين وكذلك توعية عن الاستخدام الخاطئ للاعشاب وكذلك عمل قوافل تنموية بقري محافظة اسيوط.



كما تم تقديم عرض تقديمي وتحفيزي من الطالب شريف سيد بالفرقة الثانية بالكلية و الحاصل على المركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة العربية بالوطن العربي عن آليات الحصول على المنح الدراسية وغير الدراسية وكذلك كيفية السفر للخارج من خلال برامج التبادل الطلابي و مؤتمرات دولية.