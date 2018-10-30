روتانا تطرح كليب شذى حسون الجديد الحب ديالي واعر.. أول نوفمبر

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بوستر كليب الفنانة المغربية العراقية شذى حسون، الجديد، والذي يحمل اسم "الحب ديالي واعر" وهو باللهجة المغربية.



واعتمدت شركة روتانا في دعاياها لكليب "الحب ديالي واعر" على الغموض، إذ تصدرت شذى حسون بوستر الكليب وهي تداري وجهها، ولم تكتب الشركة أي تفاصيل على البوستر، بكتفيه بالإعلان عن موعد طرحه في أول نوفمبر.



الكليب تم تصويره على مدار يومين في منطقه بيت الدين الأثرية بلبنان، وتدور فكرته حول قصة حب ألف ليلة وليلة ممزوجة بالتراث المغربي.