مدرب الإسماعيلي: أهدرنا الأسبقية في الشوط الأول أمام الرجاء المغربي

قال أحمد قناوي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إن الفريق قدّم مباراة قوية أمام فريق الرجاء المغربي، في المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب دور الـ16 من كأس زايد للأبطال، وأهدر فرصة أخذ الأسبقية قبل مواجهة الإياب.



وقال قناوي فى تصريحات تليفزيونية: "احترمنا المنافس، وسنحت فرصة حسم اللقاء في الشوط الأول بعد أن أهدرنا فرصتين مؤكدتين، لو أحرزنا هدفا في الشوط الأول كانت المباراة ستختلف. بذلنا مجهودا كبيرا في الشوط الأول أثّر علينا في الحصة الثانية، ولكن سنعمل على حسم الصعود بلقاء العودة في المغرب".



وأتم: "هذه المباراة الرابعة لـ فييرا، ويظهر جليا تطور الفريق فنيا، إذ أدى اللاعبون بشكل جيد".



ويحل الإسماعيلي ضيفا على الرجاء في مباراة الإياب يوم 11 ديسمبر في الدار البيضاء.