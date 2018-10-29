جاريدو: التحكيم أمام الإسماعيلي أثر على نتيجة المباراة

عبّر خوان كارلوس جاريدو الميدر الفني للفريق الأول لكرة القدم بالرجاء البيضاوي المغربي، عن غضبه من القرارات التحكيمية في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.



وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي: "التحكيم كان سيئا للغاية خلال اللقاء، وأثّر على نتيجة المباراة. يجب ألا تغضب جماهير الفريقين من التعادل بعد أن قدّم اللاعبون مباراة قوية ، الشوط الأول كان من نصيب الإسماعيلي، إلا أن الرجاء تفوق في الشوط الثاني".



وأتم جاريدو: "لاعبو الفريق مجهدون من المشاركة في 4 بطولات، ولكني راضٍ عن الأداء، سأخطط لحسم التأهل في الدار البيضاء".