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حوادث

المرور: مراقبة دورية للطرق الرئيسية لرصد الشبورة والأمطار

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
الادارة العامة للمرور
الادارة العامة للمرور - ارشيفية
أحمد مهدي
قالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إنه في إطار الاستعداد لفصل الشتاء، تجري غرفة عمليات الإدارة بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة، عمليات تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطوارئ ورصد مستوى الشبورة المائية، استعدادا لغلق الطرق حال انعدام الرؤية تماما.

وأشارت المصادر، إلى أن توجيهات مدير الإدارة العامة للمرور، باليقظة التامة وسرعة التدخل من خلال وحدات المرور في حالات الطوارئ، مهيبا بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور في حالات الطقس السيئ، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وجميع مرتادي الطرق.

وأضافت أنه تم تزويد جميع المحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة، لتمشيط ورصد الحالة، للتدخل في حالات الطوارئ وهطول الأمطار وتغير الطقس.

وتابعت أنه تتم متابعة حالة الطريق الدائري بصورة دائمة عن طريق الأكمنة الثابتة والأقوال المتحركة وغرفة عمليات الإدارة لتأمين تنفيذ قرار منع سير النقل الثقيل الذي يتجاوز حمولته الـ 4، لا سيما تأمين الطريق الدائري الإقليمي ونشر خدمات مرورية عليه.

وأكدت المصادر على نشر الأقوال الأمنية علي الطرق الصحراوية والطريق الدائري لشن حملات ضبط قائدي المركبات تحت تأثير المخدر، بالإضافة لمتجاوزي السرعات القانونية، والالتزام بقواعد وقوانين المرور.
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