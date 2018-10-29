جمهور الأفرو صيني يتفاعل مع الدبكة الفلسطينية في عرض الفالوجا بالهناجر

تفاعل جمهور مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر مع فرقة الفالوجا للفلكلور والفنون الشعبية الفلسطينية التي قدمت عروضها بساحة الهناجر وشارك الجمهور أعضاء الفرقة رقصة الدبكة الفلسطينية.





فرقة الفالوجا للدبكة والفنون الشعبية الفلسطينية، تأسست عام 1983، على يد مجموعة من طلبة معهد الفالوجا للتمريض التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقاهرة، وانضم إليها العديد من الشباب الفلسطينيين والمصريين المهتمين والمنتمين للقضية الفلسطينية والراغبين في أن يكون لهم دور فيها.





تهدف الفرقة إلى إبراز الهوية الفلسطينية بتقديم عروض فلكلورية تظهر صورة الحضارة والتراث الفلسطيني بما فيها سنوات النضال ومقاومة الاحتلال.





شاركت الفرقة في العديد من المناسبات الوطنية الفلسطينية السنوية كما مثلت فلسطين في العديد من المهرجانات الدولية، مثل "مهرجان جرش الدولي للقنون الشعبية (الأردن)، مهرجان بغداد (العراق)، مهرجان السودان (السودان)، ومهرجان الإسماعيلية (مصر) .



