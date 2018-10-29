الأهلي يدشن شركتين جديدتين خلال ساعات مع بدء تطبيق لائحة النظام الأساسي

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي تدشن بشكل فعلي تطبيق لائحة النظام الأساسي بشكل فعلي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد أن تم نشرها في الجريدة الرسمية اليوم.



وقالت المصادر إن الأهلي سوف يعلن خلال ساعات عن إنشاء شركتين جديدتين بموجب تطبيق لائحة النظام الأساسي التي تمنحهم حق الاستثمار.



وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم توجيه التهنئة لجماهير وأعضاء النادي الأهلي بعد اعتماد لائحة النظام الأساسي من اللجنة الأولمبية، ونشرها في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل بها رسميًا.



وقرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يومي الـ23و الـ24 من نوفمبر القادم لاعتماد ميزانية النادي والعام المالي 2017-2018، بعد مناقشة الميزانية المقدمة من مكتب “شوقي للمحاسبة” قبل عرضها على الجمعية العمومية