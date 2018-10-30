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صناعة الغزل والنسيج.. بين فخر الماضي والمستقبل المجهول.. هشام توفيق يعلن تطويرها بدعم 27 مليار جنيه.. ونواب: لن تنهض بعد قتل زراعة القطن.. ووزارة قطاع الأعمال: تفتقد للتناغم

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:00 ص
ارشيفية
ارشيفية
عبد الرحمن سرحان
  • خطة البرلمان: وزارة قطاع الأعمال غير متناغمة وضيعت مجهود 5 سنوات
  • وزير قطاع الأعمال والزراعة أمام لجنة الصناعة لبحث تطوير شركات الغزل والنسيج
  • نائب: العمالة الزائدة وتلف الآلات سبب تدهور صناعة الغزل والنسيج

تشكل مصانع الغزل والنسسيج أهمية كبري بالنسبة للصناعة المصرية المحلية، إلا أنه برغم أهميتها، لا تلقى الاهتمام الواجب من جانب الحكومة، مما أدي لتدهورها ووقفها في كثير من الاحيان.

إلا أن الحكومة قررت التحرك لتطويرها مرة أخري، حيث، صرح الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال افتتاحه الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات ومستلزماتها ،"Egytex2018" بأن هناك خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة 27 مليار جنيه.

من جانبهم، أكد عدد من أعضاء البرلمان، أن الحكومة لم تتعامل بالطريقة الصحيحة فى تطوير صناعة الغزل والنسيج، بعد ما قامت به تجاه محصول القطن هذا العام ومنع استلامه من الفلاح

فى البداية، قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الحكومة ضعيت مجهود 5 سنوات قامت به، لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بما تم ضد الفلاح ومحصول القطن هذا العام.

وأضاف "عمر" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأنه لابد من وجودسياسة واضحة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام، تجاه صناعة الغزل والنسيج، بتشجيع الفلاح مجددًا على زراعة القطن، بعد أن الفشل الذريع الذى حققوه، ونهوا عليه هذا الموسم.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، على أن وزارة قطاع الأعمال تعاني من عدم وجود تناغم، الأمر الذى ألحق أضر بمحصول القطن، الذى أثر بدوره على صناعة الغزل والنسيج سلبيًا.

من جانبه، قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة، بالبرلمان، إن اللجنة ستدعو الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إضافة إلى وزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبو ستيت، لبحث مشكلة محصول القطن، التى أصبحت تنعكس بالسلب على شركات الغزل والنسيج، بعد التدهور الاخير قى زراعة المحصول.

وأضاف "فتى" فى تصريحات خاصة، بأن الفترة القادمة ستتخذ لجنة الصناعة، برئاسة المهندس فرج عامر، إجراءات فعلية مع وزير قطاع الأعمال ووزير الزراعة، للعمل على إعادة تطوير شركات الغزل والنسيج بشكل كامل وشامل.

وأكد أمن سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن إهمال القطن يضر بصناعات كثيرة إلى جانبه، على رأسها شركات الغزل والنسيج، وبالتالي، فإن اللجنة ستعمل مع الحكومة على إعادة القطن إلى مكانته المعهودة، ونرى أين يكمن القصور، ومن ثم معالجتها، وتقديم حلول مسبقة لزراعة القطن وأماكن توريده، والشركات المحصلة. 

فيما قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن صناعة الغزل والنسيج تعاني من تدهور كبير بسبب عدم تطوير ماكينات العمل، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الآلات، لممساهمة فى الارتقاء بالصناعة مجددًا.

وأضاف "البطيخي" لـ "صدى البلد"، بأن زيادة العمالة على الحد المطلوب، سببًا آخر لتدهور أوضاع صناعة الغزل والنسيج، مطالبًا، بتطبيق المعاش المبكر على العمالة الزائدة، حيث أن أى تطوير لن يؤت ثماره مادم هناك عمالة زائدة، وها ما تؤكد عليه بعض الشركات الصغيرة الأخري التى تحقق أرباحًا، على عكس شركات صناعة الغزل والنسيج التابعة، لقطاع الأعمال.
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