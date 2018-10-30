التأمين الصحي يتوسع في خدمة تفتيت الحصوات بالمحافظات

وقعت الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، عقد تقديم خدمة تفتيت الحصوات بين الهيئة وإحدى شركات العلاج الطبي المتخصصة فيها.



وبموجب هذا التعاقد؛ تقدم الشركة خدمة تفتيت الحصوات، وهي خدمة طبية للمرضي الذين يعانون من وجود حصوات بالكلي والمسالك البولية.



ونص التعاقد على ان تقوم الشركة بفتح منافذ للعلاج بمستشفيات هيئة التأمين الصحي، متضمنة توفير الأجهزة الطبية اللازمة والأطباء لتقديم هذه الخدمة الطبية علي اعلي مستوي طبي.



وصرحت الدكتورة سهير عبد الحميد أنه سيتم فتح هذه المنافذ بمستشفيات جمال عبد الناصر بالإسكندرية،وصيدناوي بالقاهرة خلال الأسبوع المقبل، مشيرة الي انه سيتم فتح باقي المنافذ تباعا بمستشفيات المجمع الطبي بطنطا، والهلال بسوهاج، وقنا للتأمين الصحي، والسويس للتأمين الصحي.