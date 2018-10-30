محمد ثروت ومحمد الحلو يبدأن بروفات حفلهما في مهرجان الموسيقى العربية

يجرى كل من الفنان محمد ثروت ومحمد الحلو البروفات الفنية غدا استعدادا لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته السابعة والعشرين والتى من المقرر ان تنطلق يوم الخميس المقبل.



من ناحية أخرى قررت إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، إطلاق قناة دار الأوبرا المصرية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مع حفل الافتتاح.



يذكر أن هناك عددا كبيرا من الحفلات النادرة التى أقيمت على مسرح دار الأوبرا المصرية سوف تذاع عبر القناة الإلكترونية.



ومن ناحية أخرى تحيى حفل الافتتاح للدورة الجديدة من الموسيقى العربية الفنانة لطيفة، بينما تختتم الحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى والمقرر أن يكون حفلها 12 نوفمبر المقبل، وقد وصلت سعر التذكرة إلى 1500 جنيه.