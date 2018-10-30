ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد ثروت ومحمد الحلو يبدأن بروفات حفلهما في مهرجان الموسيقى العربية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يجرى كل من الفنان محمد ثروت ومحمد الحلو البروفات الفنية غدا استعدادا لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته السابعة والعشرين والتى من المقرر ان تنطلق يوم الخميس المقبل.

من ناحية أخرى قررت إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، إطلاق قناة دار الأوبرا المصرية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مع حفل الافتتاح.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الحفلات النادرة التى أقيمت على مسرح دار الأوبرا المصرية سوف تذاع عبر القناة الإلكترونية.

ومن ناحية أخرى تحيى حفل الافتتاح للدورة الجديدة من الموسيقى العربية الفنانة لطيفة، بينما تختتم الحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى والمقرر أن يكون حفلها 12 نوفمبر المقبل، وقد وصلت سعر التذكرة إلى 1500 جنيه.
loading...

ترشيحاتنا

نجاة المطربة إيناس عز الدين من موت محقق في حادث سيارة

هل يجوز للزوج منع زوجته من التصدق من مالها الخاص

أفلام الرعب تتسبب في إجهاض امرأة ووفاة رجل

أحمد ناجي: هذا هو عيب جنش الوحيد

وزارة التعليم تلاحق ملك الكيمياء وأسطورة الفيزياء.. فيديو

احمد ناجي: ما حدث مع محمد عواد خطأ مني وقلت له انت اتظلمت .. فيديو

حكم صلاة من نسي قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة.. فيديو

كارمن سليمان بإطلالة كاجول علی الإنستجرام

الأهلي يبدي تخوفه من طاقم تحكيم النهائي الإفريقي

ترامب يعلن رأيه في ترشح هيلاري كلينتون أمامه بانتخابات 2020

السبكي يتعاقد مع حسن الرداد على فيلم سينمائي جديد

شاهد.. طفلة أيرلندية تتقمص شخصية محمد صلاح في عيد الهالوين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو
مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو
هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟