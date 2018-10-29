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عز العرب: مصر ركيزة أساسية للاستقرار فى الشرق الأوسط

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، إن هناك عدة مميزات تربط العلاقات المصرية الألمانية من سنوات طويلة، موضحا أن ألمانيا قاطرة الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا فى عام 2015.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن العلاقة بين مصر وألمانيا تتم عبر إقليمين مختلفين، هما إقليم الشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى أن الدولتين مركزيتين فى محيطهم الجغرافي، وأن ألمانيا تؤكد أن مصر هي ركيزة أساسية للاستقرار فى الشرق الأوسط.

أوضح أن مصر لها دور كبير فى محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية مؤكدا أن ألمانيا لديها تخوف كبير من الإرهاب.
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