ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. النطق بالحكم في قضية أطفال المريوطية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
المتهمين في قضية
المتهمين في قضية أطفال المريوطية
ندي حمودة - أحمد مهدي
تنطق اليوم محكمة جنح الطالبية والعمرانية بالجيزة، برئاسة المستشار محمد بحر، بالحكم علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية".

كانت الأجهزة الأمنية، قد ضبطت مرتكبي واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بالطريق العام داخل أكياس بلاستيكية في حالة تعفن، وبهم آثار حروق بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأحالت النيابة العامة، 3 متهمين بينهم سيدتين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، وأسندت لهم ارتكاب جرائم الإهمال الذي تسبب في وفاة الأطفال، وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاتهم وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية.
loading...

ترشيحاتنا

الوزراء يستجيب لرواد صفحته الرسمية ويعلن تليفونات الوزارات الخدمية

مدرب الرجاء: الإسماعيلي كان الأفضل.. والتعادل السلبي نتيجة إيجابية لنا

ارتفاع عدد القتلى بسبب العواصف في إيطاليا إلى 6 أشخاص

تصرف مفاجئ ومثير من نجم الكاميرا الخفية تجاه أبطال مسرح مصر

وزارة التعليم تلاحق ملك الكيمياء وأسطورة الفيزياء.. فيديو

أبو العينين: طريق الحرير يفتح آفاق الاستثمار لمصر.. وفرص أفريقيا واعدة.. فيديو

حمد مديرا للمكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ

الإفراج عن البريطاني المتهم بالتجسس في الإمارات

التموين: الإعلان عن شروط البقاء في الدعم خلال النصف الثاني من 2019/18

الأهلي: الشركة الراعية أعدت مفاجآت للجماهير في نهائي أفريقيا

حسن المستكاوى يرد على ادعاءات رئاسة سعد زغلول للأهلى

مدرب الإسماعيلي: الفريق قدم مباراة مميزة أمام الرجاء المغربي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو
هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو
هاني عازر: ألمانيا تنظر إلى مصر على أنها دولة مستقرة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟