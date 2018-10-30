اليوم.. النطق بالحكم في قضية أطفال المريوطية

تنطق اليوم محكمة جنح الطالبية والعمرانية بالجيزة، برئاسة المستشار محمد بحر، بالحكم علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية".
كانت الأجهزة الأمنية، قد ضبطت مرتكبي واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بالطريق العام داخل أكياس بلاستيكية في حالة تعفن، وبهم آثار حروق بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية.
وأحالت النيابة العامة، 3 متهمين بينهم سيدتين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، وأسندت لهم ارتكاب جرائم الإهمال الذي تسبب في وفاة الأطفال، وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاتهم وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية.
كانت الأجهزة الأمنية، قد ضبطت مرتكبي واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بالطريق العام داخل أكياس بلاستيكية في حالة تعفن، وبهم آثار حروق بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية.
وأحالت النيابة العامة، 3 متهمين بينهم سيدتين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، وأسندت لهم ارتكاب جرائم الإهمال الذي تسبب في وفاة الأطفال، وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاتهم وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية.