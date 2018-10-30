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حوادث

أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة بترعة أكراش

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
وائل شاهين
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من جهودها لكشف غموض عثور أهالى قرية أكراش التابعة لمركز ديرب نجم على جثة أثناء تطهير ترعة القرية.

كان مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد، بتلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا من الأهالى بالعُثور على جثة شاب في ترعة قرية أكراش التابعة لدائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب، وتم تحويلها لمشرحة مستشفي ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة، وجار عرضها على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وكشف غموض الواقعة.
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