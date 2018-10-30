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محافظات

جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بسيناء علي المراكز الصحية بالعريش

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:52 ص
الدكتور محمود طلحة،
الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة
احمد صالح
تفقد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، سير العمل بالمراكز الحضرية بوسط مدينة العريش وقرية عاطف السادات؛ وذلك سعيا وراء توفير منظومة صحية متكاملة، وحرصا على إعادة الانضباط بالمراكز الحضرية.

وشملت الجولة التفقدية، المرور على منافذ تقديم الخدمة الصحية، حيث اطمأن "طلحة" خلالها علي سير العمل ومدي الرعاية الطبية الطبية المقدمة للمرضي في عيادة الكشف بمركز عاطف السادات، وقرر وكيل الوزارة، مجازاة المدير الاداري للمركز؛ لوجود اهمال بالعيادة، وكذلك مجازاة مراقب صحي المركز للتقصير في القيام بمهامه.

وتوجه طلحة خلال جولته ، إلى الصيدلية والاستقبال وسلسلة التبريد، وتأكد من توافر الطعوم والأمصال بالمركز.

كما قام بتفقد سير العمل بالمركز الحضري بوسط مدينة العريش، وبمروره علي الصيدلية؛ كلف مدير المركز بتوفير غرفة اضافية كمخزون استراتيجي للادوية يكفي لشهر كامل، ثم انتقل إلى قسم الاستقبال وعيادة الكشف والأسنان، حيث شكر العاملين بالمركز على جهدهم المبذول.
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