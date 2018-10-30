أمن الجيزة يطهر إمبابة من العناصر الاجرامية والمخدرات

شنت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة امنية مكبرة بدائرة قسم شرطة إمبابة، في إطار تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال.



وأسفرت الحملات برئاسة اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 6 قضايا إحراز أسلحة نارية، بإجمالي مضبوطات 6 فرد خرطوش محلي الصنع و32 طلقة نارية، بالغضافة لضبط 7 قضايا إتجار في المخدرات، بإجمالي مضبوطات 2400 جرام حشيش مخدر، و8510 جرام أوستروكس، و865 قرص مخدر، و107 جرام مسحوق الهيروين المخدر.



كما نجحت الحملات في ضبط 15 قضايه احراز سلاح ابيض بهم عدد 15 قطع، وضبط عدد 5 صادر بحقهم قرار ضبط واحضار.

