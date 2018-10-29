شاهد.. طفلة أيرلندية تتقمص شخصية محمد صلاح في عيد الهالوين

قررت طفلة أيرلندية تُدعى ماديسون ماكجوان اختيار نفس إطلالة النجم المصري للظهور بها في إحدى الحفلات الخاصة بأعياد الهالوين لهذا العام، بسبب عشقها وتعلقها بنجم العرب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي.



وذكرت صحيفة “الميرور” البريطانية أن ماديسون، 9 أعوام، استعانت بمادة تسمير مزيفة لتغميق لون بشرتها ووضعت شعرًا مستعارًا أسود ومجعدا فوق شعرها الطبيعي الأبيض الثلجي ورسمت لِحيةً وارتدت طقم نادي ليفربول كاملا.



وأضافت الصحيفة أن ماديسون، من ليمريك (أيرلندا) قرّرت الظهور بإطلالة صلاح في إحدى حفلات الهالوين بعد رفضها الظهور بملابس الرعب التقليدية لرغبتها في الظهور كما “محبوبها” صلاح الذي تعشقه لدرجة تفوق تصوّر كثيرين.