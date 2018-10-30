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أخبار البلد

وزارة الهجرة تنعى الفنان الأرميني شانت أفيديسيان

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:15 ص
الفنان الأرميني شانت
الفنان الأرميني شانت أفيديسيان
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
نعت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الفنان الأرميني شانت أفيديسيان، والذي توفي قبل 3 أيام؛ ويعد من أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين.

وولد الفنان المصري الأرميني لأبوين أرمن، وعاش في مصر في الصعيد عام 1951، ودرس في مدرسية الفنون والتصميم بمتحف مونتريال للفنون الجميلة، وتأثر أسلوبه بأفكار المعماري المصري حسن فتحي، الذي عمل معه لمدة 10 سنوات.

واستطاع الفنان الراحل أن ينقل رموز مصر الفنية والتاريخية والسياسية إلى لوحات وطافت أعمال معارض عالمية، كما حقق بعضها أرقاما هائلة بالمزادات.

ومن أشهر أعماله أيقونة «كوكب الشرق» أم كلثوم، وله الكثير من الأعمال التي يدمج فيها الأيقونوجرافية المصرية في القرن العشرين مع الرموز الفرعونية والنماذج الإسلامية والهندسية والتجريدية.
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