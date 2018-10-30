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أخبار البلد

السيسي يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة تيسنكروب الألمانية لصناعة الأسمدة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:15 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته فى برلين رالف ريشمان الرئيس التنفيذى لشركة "تيسنكروب" لصناعة الأسمدة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن تقديره لنشاط مجموعة "تيسنكروب" العالمية فى مصر خاصة فى مجال الأسمدة، مشيرًا إلى أنه فى إطار سياسة تعظيم القيمة المضافة للصناعات والمنتجات المصرية، وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز الطبيعي بما له من دور هام فى مجال صناعة الأسمدة، فإن مصر حريصة على تطوير التعاون مع الشركة فى مجال تصنيع الأسمدة، وذلك على ضوء تزايد الطلب المحلي والعالمى على منتجات الأسمدة.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة "تيسنكروب" على سعادته بلقاء الرئيس، منوها إلى حرص الشركة على تطوير التعاون مع مصر فى ظل ما تشهده من تحسن فى الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذى تبلور مؤخرًا فى التعاون مع شركة أبو قير للأسمدة، كما أكد ريشمان عن استعداد الشركة لدراسة زيادة استثمارتها فى هذا المجال الحيوي فى مصر.
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