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برلمانية: مصر تسير بخطوات جادة في التنمية الاقتصادية.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:53 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت النائبة سماح سعد جبرائيل، عضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - الألمانية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا مهمة جدًا، موضحة أن مصر تسير بخطوات جادة فى التنمية الاقتصادية والمستدامة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن توقيت الزيارة ايضا مهم، مؤكدة أن الرئيس السيسي يسعى لعرض ما تم فى مصر الفترة الماضية، وما يتم تخطيطه فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس لألمانيا تأتى لتأكيد أن هناك شراكة مالية واقتصادية وهناك شراكة فى الأمن، مؤكدة أن الأمن شرط أساسي للتقدم الاقتصادى.
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