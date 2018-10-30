نواب عن واقعة اعتداء محام على قاض في المنيا: لا مانع من تغليظ العقوبة على كل مسيئ ولن نصدر تشريعا يجرم الأمر إلا إذا كان ظاهرة.. ونادي القضاة يؤكد استمراره في حماية أعضائه من كل إهانة

خالد حنفي: يجب ضبط العلاقة بين القضاة والمحامين

نادي قضاة مصر: لن نفرط في الدفاع عن القضاة والحفاظ على هيبتهم وكرامتهم

سوزي ناشد: لا مانع من تغليظ العقوبة على من يسيء لرجال القضاء الجالس





أعرب عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، عن استيائهم الشديد، من واقعة تعدي أحد المحامين على قاض في محافظة المنيا، مطالبين بتغليظ العقوبة على أي شخص ينال من مكانة القضاء، فيما تحفظ آخر على التدخل التشريعي لتغليظ العقوبة، حيث أنها لم تصل لحد الظاهرة، وإنما هى واقعة فردية.





النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكد ضرورة ضبط العلاقة بين القضاة والمحامين، لاسيما وأن المحاماة تشكل ضلعا من ضلعي العدالة، معربًا عن أسفه من واقعة اعتداء أحد المحامين على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي.





وأشار "حنفي" إلى أن النظر فى العقوبات الحالية الخاصة بإهانة القضاء، تكون عندما تتحول تلك الممارسة غير المقبولة ضد القضاء ظاهرة، قائلًا: "مش كل واقعة هنعمل هيتدخل المشرع فيها".





من جانبها، قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إنه لا مانع من تغليظ العقوبة على أى شخص تسول له نفسه الإساءة إلى القضاء، أو أحد من ممثليه، لاسيما وأن مكانة القضاء الكبيرة لا تسمح لأي شخص بالإساءة إليه.





وعبرت "ناشد" عن استيائها من واقعة اعتداء أحد المحامين على رئيس استئناف محكمة جنح مستأنف ملوي، قائلة: هذا أمر لا يجب أن يحدث بين ممثلي هيئتين بحجم المحاماة والقضاء، فلا بد من تغليظ العقوبة على المسيئين.





وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن العلاقة بين المحاماة والقضاء، يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، لاسيما وأنها بين قاض جالس، وآخر واقف، كما يشبهونها.





وكان الحاضرون لجلسلة نظر إحدى القضايا بمحكمة جنح مستأنف ملوي بالمنيا، جنوب مصر، فوجئوا بمحام يصعد إلى المنصة ويعتدي على القاضي بالحذاء.





وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، بلاغا يفيد بقيام محامي يدعى عمرو. م. غ- بالتعدي وضرب رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي بالحذاء، أثناء انعقاد الجلسات بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.





وعلى خلفية الواقعة، أصدر نادي القضاة بيانا، ندد فيه بالواقعة، وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة إنها لا تمثل إهانة للقاضي، وإنما إهانة لقضاء مصر الشامخ بأكمله، ولكل سلطات الدولة.



