كليب نساى لشرين عبد الوهاب يحقق 16 مليون مشاهد

حقق كليب اغنية "نساى" للمطربة شيرين عبد الوهاب 16 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب وذلك منذ طرحه فى 9 اكتوبر الحالى.



"نساي" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي وهي الأغنية التي تحمل عنوان ألبومها الجديد الذي يضم 12 أغنية هى: "نساي"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، "ضعفي"، "حبة جنة"، "يا ريتها جت"، "بيصعب عليا"، "طيبة وجدعة"، "لواني"، "كلام عينيه"، "تاج على راسك"، و"بحبك".



يذكر أن "نساي" هو الألبوم الأول لشيرين عبدالوهاب بعد زواجها من النجم حسام حبيب.

