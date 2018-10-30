لجنة من صحة المنوفية لتقييم الوحدات والمستشفيات لأفضل منشأة طبية

قام فريق من ادارة الجودة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتورة رشا خضر وفريق من الرعاية الاساسية بزيارة المركز الصحى بادارة شبين الكوم لتقييم المركز على معايير الجودة.



جاء ذلك تمهيدا لاعداد الوحدات والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمسابقة أحسن منشاة صحية على مستوى المحافظة وذلك لخلق روح التنافس والتميز للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لاهالى محافظ المنوفية.



