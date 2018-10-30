تحرير 34 محضر إشغالات في حملة بمرسى مطروح

شنت مديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع قسم شرطة المرافق ومجلس مدينة مرسى مطروح، حملة مرورية، استهدفت إزالة الإشغالات بالطريق العام، وتعديات من بعض الباعة الجائلين.



وأسفرت الحملة، عن تحرير 34 محضرا متنوعا لإزالة الإشغالات بشوارع المحافظة، تنوعت ما بين إشغالات وبائع متجول وفرش خضار وبناء بدون ترخيص، إضافة إلى 24 حالات مضبوطات أخرى.



واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وحررت محاضر لهم.