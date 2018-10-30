Halloween يحقق إيرادات إجمالية 123.7 مليون دولار

حقق فيلم "Halloween" إيرادات إجمالية بلغت 123.7 مليون دولار ليحافظ على المركز الأول في قائمة شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في عشرة أيام فقط.



تدور قصة الفيلم عندما تعود "لوري سترود" إلى مواجهتها الأخيرة ضد سفاح الهالوين "مايكل مايرز"، المقنع الذي يطاردها منذ أن نجت بحياتها بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من قتلها منذ أربعة عقود.



ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم جودي جرير وجيمي لي كورتيس وأندي ماتيشاك وتوبي هاس ونيك كاسل وهالوك بيلجبنبر وويل باتون وفيرجينيا جاردنر وجيفرسون هال وديلان ارنولد وكريستوفر ألن نيلسون وغيرهم.