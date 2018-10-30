ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

جهاز حماية المنافسة: شكلنا لجنة لدراسة أزمة البطاطس.. ولم تصلنا شكاوى حولها

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
قال الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة، إنه تم تشكيل فريق من أجل دراسة أسباب أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، وبالفعل تم رصد بعض المخالفات بالأسواق لكن دون أن يتم تقديم شكاوى حولها.

وأضاف أمير نبيل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على شاشة "سي بي سي cbc" الإثنين، أن دور الجهاز يتمثل في أن تعمل آليات العرض والطلب بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن الكثيرين اشتكوا من ممارسات احتكارية لكنهم لم يتقدموا إلى الجهاز بشكاوى، وهو ما اضطره لتشكيل فريق عمل لضمان عدم تكرار هذه الممارسات مرة أخرى.
loading...

ترشيحاتنا

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

مانشستر سيتي يزيح ليفربول من صدارة الدوري بفوز صعب علي توتنهام ..فيديو

كارمن سليمان بإطلالة كاجول علی الإنستجرام

ناجي يشيد بأحمد عادل عبد المنعم

حسام حسن يكشف أسباب استقالته من المصرى.. ويؤكد: لم أوقع لـ بيراميدز

ترامب يعد ضربة اقتصادية جديدة للصين

التموين: الإعلان عن شروط البقاء في الدعم خلال النصف الثاني من 2019/18

رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لنادي بيراميدز وإبراهيم مديرا للكرة

لأول مرة.. إبراهيم نصر يكشف مفاجأة عن مشهد موته في شمس الزناتى

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والبنزين خلال العام المالي الجديد

احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة

رونالدو يكشف السبب الحقيقي لرحيله عن ريال مدريد بعد خماسية برشلونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو
مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو
هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟