جهاز حماية المنافسة: شكلنا لجنة لدراسة أزمة البطاطس.. ولم تصلنا شكاوى حولها

قال الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة، إنه تم تشكيل فريق من أجل دراسة أسباب أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، وبالفعل تم رصد بعض المخالفات بالأسواق لكن دون أن يتم تقديم شكاوى حولها.



وأضاف أمير نبيل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على شاشة "سي بي سي cbc" الإثنين، أن دور الجهاز يتمثل في أن تعمل آليات العرض والطلب بشكل طبيعي.



وأشار إلى أن الكثيرين اشتكوا من ممارسات احتكارية لكنهم لم يتقدموا إلى الجهاز بشكاوى، وهو ما اضطره لتشكيل فريق عمل لضمان عدم تكرار هذه الممارسات مرة أخرى.

