جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب مستحضرات التجميل بـ475 ألف جنيه

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا، بالاشتراك مع مباحث ميناء سفاجا، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.





أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي على الباخرة بوسيدون ، تم الإشتباه فى سائق مصرى ، وتم تفتيش السيارة فتبين وجود 722 قطعة مستحضرات وأدوات تجميل عبارة عن كريمات أساس ومثبت وايلاينر مناشيئ فرنسا وبولندا مخبأة بجسم السيارة ، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 475 ألف جنيه.





وأمر الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.



