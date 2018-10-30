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أخبار العالم

ترامب يجهز جيشا مصغرا لمواجهة قافلة المهاجرين على حدود المكسيك

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:20 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
أعلن مسئولون أمريكيون، أن وزارة الدفاع ستنشر ما لا يقل عن 5200 جندي على الحدود الجنوبية بنهاية هذا الأسبوع للمساعدة في تشديد الاجراءات الأمنية هناك، في الوقت الذي يتجه الآلاف من المهاجرين باتجاه الحدود.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن هناك مجموعة أولى مكونة من 800 جندي تتجه بالفعل إلى تكساس من فورت كامبل وفورت نوكس ، بحسب تيرنس أوشوجانسي ، قائد القيادة الشمالية للولايات المتحدة.

وأضافت أن هذا الانتشار هو أول مقاربة للنهج متعدد المراحل الذي كان ترامب يفكر فيه لعدة أسابيع، والذي من المتوقع أيضا أن يشتمل على إجراءات تنفيذية لمنع دخول مهاجري أمريكا الوسطى، بما في ذلك طالبي اللجوء منهم.

وقال كيفين مكالينان مفوض الجمارك وحماية الحدود: "لن نسمح لمجموعة كبيرة لدخول الولايات المتحدة بطريقة غير آمنة وغير قانونية".

وأشار إلى أن عدد الجنود يعد ملفتا، في حين أن قافلة المهاجرين القادمة من هندوراس وجواتيمالا عبر المكسيك، والتي لا تزال على بعد مئات الأميال، يبلغ عددها الآن حوالي 3500 شخص، ومن المتوقع أن يتقلص عددها بشكل كبير قبل الاقتراب من حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، وأن هذا أقل بكثير من عدد الجنود الذين قال البنتاجون إنه سيتم نشرهم.

وقال مسؤولو الإدارة إن هناك دلائل على أن المزيد من مجموعات المهاجرين تتشكل.
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