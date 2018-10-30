الأهلي: الشركة الراعية أعدت مفاجآت للجماهير في نهائي أفريقيا

أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي الأهلي، أن الشركة الراعية "بريزنتيشن" جهزت مفاجآت كبرى لجماهير النادي، خلال مباراة الترجي التونسي، المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل، بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.



وقال مرجان فى تصريحات خاصة أن الجميع يتمنون خروج المباراة الى بر الامان خاصة وانها تقام فى نهاية موسم طويل، وبطلها سيكون متربعا على عرش القارة الافريقية، وسيتمكن من الوصول الى كأس العالم للاندية التى ستقام فى اليابان.



وأشار المدير التنفيذي للاهلى الى أن الجمهور عليه دور مهما فى تلك المباراة المهمة فى الدعم والمساندة للاعبين خاصة أن الجميع لديه رغبة فى تحقيق الحلم والعودة من جديد للمشاركة فى بطولة العالم للاندية .

