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حوادث

تجديد حبس عاطل لاتهامه بتزوير رخص القيادة في البساتين

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:59 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
عمرو خليفة
جدد قاضي المعارضات حبس عاطل، 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بتزوير رخص القيادة والشهادات الجامعية ومستندات حكومية بالبساتين.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث مرور البساتين، تفيد قيام عاطل، بتزوير رخص القيادة للمترددين على مرور البساتين، مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه داخل مرور البساتين وتبين أنه يدعى "عمرو.ا" 38 سنة، وبتفتيشه عثر بحوزته على رخصتى قيادة مزورة.

وبمواجهته اعترف بتزوير الرخص داخل منزله بدائرة القسم ، وبإرشاده وتفتيش المنزل عثر بداخله على ماكينة طباعة وأدوات تصوير وشهادات جامعية مزورة، وماكينة تقطيع كارنيهات.
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