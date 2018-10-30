كريستيانو رونالد مهدد بالسجن مدى الحياة في قضية اغتصاب

واصل كريستيانو رونالدو النجم الكرة البرتغالي إنكار أي خطأ ارتكب بعد أن اتهمته كاترين مايورجا بالاغتصاب في لاس فيجاس في يونيو 2009، وفق ما قالت صحيفة ذا صن.



ووصف نجم يوفنتوس هذه المزاعم بأنها "أخبار مزيفة"، وقال إن علاقته بمايورجا كانت توافقية.



وفي مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول ستنشر يوم الثلاثاء، أنكر رونالدو مرة أخرى الادعاءات ضده.



وقال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إن الادعاءات كان لها تأثير على حياته العائلية.



وأضاف: "لدي شريكة حياتي ، وأربعة أطفال، وأم عجوز ، وأخوات ، وشقيق ، وعائلة قريبة جدًا مني".



ومنذ أن تم تقديم الإدعاءات إلى إدارة شرطة لاس فيجاس ، تركت مايورجا وظيفتها كمعلمة واختفت عن الانظار.



وقالت لصحيفة دير شبيجل الألمانية إنها عانت من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة عقب الاغتصاب المزعوم.



ويقال إن رونالدو وافق في السابق على دفع مبلغ قدره 287،000 جنيه إسترليني لمايورجا لوقف تهمها الجنائية - التي من الممكن أن تعرضه للسجن مدى الحياة - في حال تأكدها.

