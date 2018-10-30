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محافظات

تدريب أعضاء فرق الترصد بـ صحة المنوفية على مواجهة أمراض الشتاء

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:03 ص
صدى البلد
مروة فاضل
عقدت الدكتورة عبير نشأت، مدير إدارة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، ومصطفى زكريا مراقب أول الترصد بالمديرية، دورة تدريبية مكثفة لأعضاء فرق الترصد بالإدارات الصحية، ومستشفيات الحميات والعامة والمركزية والتأمين الصحي.

وجرى تدريب أعضاء الفريق على أعمال الترصد الوبائي للأمراض المعدية وخاصة في فصل الشتاء، وكيفية الاستعداد لمواجهة التفشيات الوبائية، وشرح بعض الأمراض الوبائية وطرق التشخيص والاكتشاف والإجراءات الوقائية المتخذة.

وناقشت الدورة التدريبية، رفع درجة الاستعداد لرصد الأمراض المعدية على مستوى المنشآت التعليمية؛ حرصا على صحة طلاب المدارس والتأهب والاستعداد الدائم لمواجهة اي أحداث صحية.
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