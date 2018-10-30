ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط 700 متهم بأسوان هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:52 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 700 حكم، شملت " 114 جزئيًا، و 21 مستأنفا، و 355 غرامات ، و 208 مخالفات، و 3 أحكام سرقة تيار كهربائي".

تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
loading...

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو مهدد بالسجن مدى الحياة في قضية اغتصاب

هيئة الاستعلامات: مصطفى النجار ليس محبوسا.. ولا نعلم مكان هروبه

حسام حسن يكشف أسباب استقالته من المصرى.. ويؤكد: لم أوقع لـ بيراميدز

مانشستر سيتي يزيح ليفربول من صدارة الدوري بفوز صعب علي توتنهام ..فيديو

المشجع الكفيف:الزمالك هو حياتي واكتر حاجة كسبتها حب الناس واللاعبين

قلب ميت.. أم تعذب طفلتها في عمر العامين من أجل عيون زوجها

أب بلا قلب.. ابنته كشفت خيانة زوجته الثانية فربطها 10 أيام دون طعام حتى الموت

وصفات طبيعية تغنيك عن اللجوء إلى جراحات دوالي الساق

أفلام الرعب تتسبب في إجهاض امرأة ووفاة رجل

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب نيوزيلندا

لتوفير أنبوبة البوتجاز.. 6 حيل تجعل الطعام ينضج سريعا

الحضري :لم استشر أحمد ناجي في قرارين وشكوته لصالح سليم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

كليب نساى لشرين عبد الوهاب يحقق 16 مليون مشاهد
التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو
مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟