ضبط 700 متهم بأسوان هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة

نفذت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 700 حكم، شملت " 114 جزئيًا، و 21 مستأنفا، و 355 غرامات ، و 208 مخالفات، و 3 أحكام سرقة تيار كهربائي".
تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 700 حكم، شملت " 114 جزئيًا، و 21 مستأنفا، و 355 غرامات ، و 208 مخالفات، و 3 أحكام سرقة تيار كهربائي".
تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.