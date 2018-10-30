مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات

عرضت قناة «يورونيوز»، فيديو يرصد تعرض مدينة البندقية إلى رياح قوية وفيضانات غطت مايقارب ثلاثة أرباع مساحة المدينة ووصلت فيها المياه إلى ارتفاع 156 سنتمترًا.



وبحسب «يورونيوز» قالت أجهزة الإنقاذ إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في 3 حوادث منفصلة وسط وجنوب إيطاليا، أمس الإثنين؛ بسبب رياح عاتية أسقطت الأشجار على الطرق، حيث قضى شابان في جنوب روما عندما سقطت شجرة على سيارتهما، بينما قتل ثالث في بلدة تيراسينا القريبة في حادث مشابه. كما قتل شاب عمره 21 عاما عندما سقطت عليه شجرة بينما كان يسير في نابولي.



وأُغلقت المدارس في العاصمة الإيطالية وعشرات البلدات في شمال البلاد الذي كان أكثر تأثرا بالأمطار.



فيما أعلنت حالة الطوارئ في 6 مناطق بالبلاد.