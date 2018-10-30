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برلمانية: الرئيس لا يترك موضوعا يطرحه إلا وينهيه بنجاح.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:28 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قالت النائبة سماح سعد جبرائيل، عضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - الألمانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يتحدث عن أي موضوع؛ يقوم بالانتهاء منه بنجاح، موضحة أن الرئيس يقوم بمحاربة الإرهاب فى سيناء وايضا فى داخل المحافظات.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن حرب مصر على الإرهاب كان لها صدى وتأثيرا فى الدول الخارجية.

وأشارت إلى أن السيسي وضع الخريطة الصحية لمعالجة مشكلة الإرهاب، كاشفة عن أن دعوة السيسي لـ "مؤتمر ميونخ للامن"؛ كانت بسبب حربه وقضائه على الإرهاب فى مصر.
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